Непомнящий: «Спартак» — команда вдохновения и настроения

Известный тренервысказался о предстоящем матче 14-го тура РПЛ между

«Про дерби ЦСКА — "Спартак" всегда можно говорить банальности, что от обеих команда ждешь чего угодно, а фаворита нет. То они обыгрывают лидеров, то не могут победить аутсайдера.

Сейчас ЦСКА и "Спартак" примерно одинаковы. Немного благополучнее ситуация у армейцев, но они не смогли одолеть "Факел" в большинстве.

У "Спартака" есть амбиции, но там не всё ладно. Это команда вдохновения и настроения.

К тому же дерби всегда проходит в накаленной обстановке, кто будет лучше психологически готов к матчу, тот и будет иметь преимущество. На стороне "Спартака" быстрая игра в атаке, ЦСКА будет отвечать тем же.

Победа в дерби — это просто слова, результат всегда важен. Это отмазка для болельщиков. Тренеры и игроки понимают, что три очка от "Спартака" никак не дороже трех очков от условного Факела», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Прогнозы и ставки на РПЛ

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 2 ноября, начало — в 20:45 мск.