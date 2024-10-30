Непомнящий: «Спартак» — команда вдохновения и настроения

«Про дерби ЦСКА — "Спартак" всегда можно говорить банальности, что от обеих команда ждешь чего угодно, а фаворита нет. То они обыгрывают лидеров, то не могут победить аутсайдера.
Сейчас ЦСКА и "Спартак" примерно одинаковы. Немного благополучнее ситуация у армейцев, но они не смогли одолеть "Факел" в большинстве.
У "Спартака" есть амбиции, но там не всё ладно. Это команда вдохновения и настроения.
К тому же дерби всегда проходит в накаленной обстановке, кто будет лучше психологически готов к матчу, тот и будет иметь преимущество. На стороне "Спартака" быстрая игра в атаке, ЦСКА будет отвечать тем же.
Победа в дерби — это просто слова, результат всегда важен. Это отмазка для болельщиков. Тренеры и игроки понимают, что три очка от "Спартака" никак не дороже трех очков от условного Факела», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 2 ноября, начало — в 20:45 мск.