Мотта отреагировал на результат матча с «Интером»

Наставник «Ювентуса»высказался о результате матча 9-го тура итальянской Серии А с «Интером». Встреча закончилась вничью 4:4.

«Это была игра со множеством сложных ситуаций, но мы смогли остаться в игре даже после четвёртого гола, когда казалось, что это действительно сложно. Мы должны проанализировать всё в деталях, произошло так много событий, и не все из них положительные. Мы можем улучшить всё, каждая игра — это отдельная история.

Например, сегодня мы сильно пострадали в обороне, ранее пропустив всего один гол за весь сезон Серии А, и это говорит о силе и качестве "Интера". С другой стороны, в атаке мы всегда были опасны в игре, которая всегда была открытой и предоставляла много шансов для обеих команд.

У нас есть игроки в форме, например, на левом фланге — Консейсау и Камбьясо, а также Маккенни, который сегодня очень хорошо проявил себя. Также у нас много игроков в обороне, которые могут сыграть хорошо и быть полезными, всё зависит от игры и формы каждого из них», — приводит слова Мотты сайт туринского клуба.