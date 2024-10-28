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    Личка — об игре с «Химками»: Если ставить автобус сзади, то после 3–4 таких матчей люди не будут приходить

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка сообщил, что и дальше будет проповедовать атакующий футбол и не собирается сидеть в обороне.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Я тоже сильно переживаю в таких играх! Всегда хочется контролировать мяч и побеждать 2:0 или 3:0, не давая сопернику создавать моменты. Но самое важное — победа.

    Я всегда за такую игру, как у "Барселоны" против "Реала" в последнем матче или как у нас с "Химками". Футбол — для людей. Хотел бы, чтобы на стадионе были десятки тысяч болельщиков, а не 1500. Для этого нужно играть в атакующий футбол, забивать мячи, создавать моменты. Если ставить автобус сзади, то после 3–4 таких матчей люди не будут приходить. Если будет грустная игра и уступишь 0:1, то кто потом придет на твой матч», — сказал Личка «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В 13-м туре РПЛ «Динамо» выиграло у «Химок» со счетом 4:3.

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