«Ювентус» — «Штутгарт»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионовдома проигралсо счетом 0:1.

Победу «швабам» принес гол Эль-Билала Туре на 90+3-й минуте. До этого Энцо Мийо не реализовал пенальти, а Данило был удален с поля.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Ювентус — Штутгарт 0:1 Гол: 0:1 Эль Билал Туре (90 + 2') Ювентус: Маттиа Перин, Николо Савона (Андреа Камбьязо, 55'), Пьер Калюлю, Данило, Хуан Кабаль, Уэстон Маккенни (Мануэль Локателли, 55'), Николо Фаджоли, Хефрен Тюрам (Юнас Рухи, 90'), Шику Консейсау (Тимоти Уэа, 55'), Душан Влахович (Vasilije Adzic, 68'), Кенан Йылдыз Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт (Анри Чейз, 90'), Юлиан Хабот, Антони Руо, Йоша Вагноман, Джейми Левелинг, Ангело Штиллер, Атакан Каразор, Эрмедин Демирович (Эль Билал Туре, 62'), Дениз Ундав (Фабиан Ридер, 74'), Энцо Мийо Предупреждения: Эрмедин Демирович (51'), Антони Руо (54'), Данило (81'), Данило (84')

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Для «Штутгарта» эта победа стала первой в нынешней Лиге чемпионов. Теперь у команды четыре очка и 16-е место. «Ювентус» впервые проиграл, имеет в активе 6 очков и идет 11-м.