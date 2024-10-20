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    В «Реале» считают, что Винисиусу вручат «Золотой мяч» в этом году

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    «Реал» уверен в том, что нападающий команды Винисиус получит «Золотой мяч» в этом году. Об этом сообщает As.

    Винисиус — нападающий «Реала»
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    Винисиус — нападающий «Реала»

    Стало известно, что в «Реале» считают победу Винисиуса в борьбе за «Золотой мяч» «само собой разумеющейся». В клубе не видят других реальных кандидатов на эту награду.

    Отмечается, что утечек и преждевременной информации об итогах голосования в борьбе за «Золотой мяч» не поступало.

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    • Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Париже 28-го октября.

    В прошедшем сезоне Винисиус вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Форвард провел за «сливочных» 39 матчей, забил 24 гола и сделал 11 голевых передач.

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