В «Реале» считают, что Винисиусу вручат «Золотой мяч» в этом году

Винисиус — нападающий «Реала» Фото: globallookpress.com
Стало известно, что в «Реале» считают победу Винисиуса в борьбе за «Золотой мяч» «само собой разумеющейся». В клубе не видят других реальных кандидатов на эту награду.
Отмечается, что утечек и преждевременной информации об итогах голосования в борьбе за «Золотой мяч» не поступало.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Париже 28-го октября.
В прошедшем сезоне Винисиус вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Форвард провел за «сливочных» 39 матчей, забил 24 гола и сделал 11 голевых передач.