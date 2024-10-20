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    Сеск Фабрегас: Меня вдохновляют Симоне Индзаги и Тьяго Мотта

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    Наставник «Комо» Сеск Фабрегас рассказал, работа каких тренеров его вдохновляет. Специалист выделил Симоне Индзаги («Интер» Милан) и Тьяго Мотту («Ювентус»).

    Сеск Фабрегас
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    Сеск Фабрегас

    «Я только в начале своей тренерской карьеры. Чувствую себя хорошо, но мне ещё многому предстоит научиться. Если бы мне нужно было черпать вдохновение у своих коллег, я бы вдохновился Индзаги, который может создать невероятную анархию с помощью своей схемы 3-5-2, что возможно благодаря отличной работе.

    С другой стороны, не могу не упомянуть Тьяго Мотту, чья структура привносит в итальянский футбол современные идеи благодаря атакам центральных защитников», — приводит слова Фабрегаса Football Italia.

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