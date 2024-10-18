В ЦАР не против товарищеского матча с Россией

Министр по делам молодежи, спорта и гражданского воспитания Центральноафриканской Республикине против футбольного матча между сборными

«Министр осудил санкции со стороны международных организаций, связанные с отстранением россиян от международных соревнований. Также Ванзумон выразил желание провести товарищеский матч по футболу между сборными ЦАР и России», — приводит слова посольства РФ в Банги «РИА Новости Спорт».

Напомним, что в октябре сборная России осталась без товарищеского матча из-за отсутствия соперника.

Ранее стало известно о том, что РФС договорился о матчах в ноябре со сборными Сирии и Брунея.