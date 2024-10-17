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    Фабрегас сравнил Ямаля и Месси

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    Экс-игрок «Барселоны» Сеск Фабрегас, который сейчас является тренером «Комо», сравнил Ламина Ямаля и Лионеля Месси.

    Сеск Фабрегас
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    Сеск Фабрегас

    «Я могу понять эти разговоры. Мне они не очень нравятся, потому что я считаю, что каждый игрок индивидуален, и у каждого из нас своя история. И теперь Ламину нужно прокладывать свой собственный путь. Но определенно есть какие-то признаки, которые заставляют вас вспоминать, каким раньше был Лео. Я думаю, это совершенно нормально, особенно для поклонников "Барселоны", которые только что пережили тяжелый период.

    Поэтому я думаю, что ажиотаж, который вызывает Ламин в эти дни, имеет большое значение. Это напоминает время, когда Лео начал сверкать ярче остальных. И я думаю, что у Ламина есть потенциал, чтобы добиваться очень, очень хороших результатов на протяжении многих лет в "Барселоне".

    Я думаю, что Ламин уникальный талант. Он тот, кому просто нужно дать выйти на поле и сыграть в футбол. Он способен читать игру и понимать, что ей нужно. Я думаю, это уже признак большого игрока, очень зрелого игрока. И больше всего мне нравится, что он играет с чувством, словно все происходит на улице. Создается впечатление, что ему все дается легко. Он свободен в своих мыслях», — сказал Фабрегас ESPN.

    Напомним, что сейчас Ямаль выступает за «Барселону», а Месси — за «Интер Майами».

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