ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Угу Виана Шанс для Аморима? Как назначение Виана может повлиять на выбор преемника Гвардиолы в «Сити»
  • 11:59
    • Официально: Тухель — новый главный тренер сборной Англии
  • 20:32
    • Стали известны все участницы Итогового турнира WTA— 2024
  • 19:28
    • «Салават Юлаев» на выезде одолел «Барыс»
    Все новости спорта

    Нападающий «Спартака» Кс: Мы мечтаем дойти до финала Кубка России

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Родина
    Самый статусный игрок костромского «Спартака» нападающий Александр Саплинов рассказал об амбициозных целях команды в этом розыгрыше Кубка России.

    Александр Саплинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Саплинов

    «На самом деле приятно доходить до такой стадии Кубка. Понятное дело, у нас еще чемпионат, там тоже свои задачи, но все же. По физической подготовке у нас одна из лучших команд лиги, на мой взгляд. Сил хватает, агрессивный футбол. Стараемся играть за счет самоотдачи.

    Удивило, что "Родина" вышла вторым составом? У них, что первая, что вторая команды играют в комбинационный футбол. Сегодня они обеспечили владение 80 на 20 процентов в свою пользу. Мы перестроились, ждали, что нас будут возить. Но они возили‑возили до нашей штрафной и… теряли мяч. Мы готовились, все прошло успешно.

    Какая мечта у ребят в команде? Дойти до команды РПЛ. Болельщикам будет приятно, еще не было больших команд в городе», — сказал Саплинов «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Спартак» обыграл в Кубке России «Родину» со счетом 2:1. Один из забитых мячей на счету Саплинова. Ранее этот 27-летний футболист выступал за «Ростов», «Ростов», «Ротор», «Рубин», «Уфу».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА продолжит победную серию в дерби с ЦСКА
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Сможет ли Рублев взять реванш у Мюллера?
  • Рублев — Мюллер. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Минское «Динамо» продолжит побеждать?
  • «Динамо» Минск — «Металлург Мг». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 17 октября
  • Завтра в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рублев — Мюллер
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Послезавтра в 18:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Вавринка
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры