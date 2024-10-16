Нападающий «Спартака» Кс: Мы мечтаем дойти до финала Кубка России

Самый статусный игрок костромского «Спартака» нападающийрассказал об амбициозных целях команды

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Саплинов Фото: fcspk.ru

«На самом деле приятно доходить до такой стадии Кубка. Понятное дело, у нас еще чемпионат, там тоже свои задачи, но все же. По физической подготовке у нас одна из лучших команд лиги, на мой взгляд. Сил хватает, агрессивный футбол. Стараемся играть за счет самоотдачи.

Удивило, что "Родина" вышла вторым составом? У них, что первая, что вторая команды играют в комбинационный футбол. Сегодня они обеспечили владение 80 на 20 процентов в свою пользу. Мы перестроились, ждали, что нас будут возить. Но они возили‑возили до нашей штрафной и… теряли мяч. Мы готовились, все прошло успешно.

Какая мечта у ребят в команде? Дойти до команды РПЛ. Болельщикам будет приятно, еще не было больших команд в городе», — сказал Саплинов «Матч ТВ».

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«Спартак» обыграл в Кубке России «Родину» со счетом 2:1. Один из забитых мячей на счету Саплинова. Ранее этот 27-летний футболист выступал за «Ростов», «Ростов», «Ротор», «Рубин», «Уфу».