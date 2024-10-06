Хаби Алонсо: Я недоволен игрой «Байера»

Наставник «Байера»высказался о матче с «Хольштайном» (2:2) в 6-м туре Бундеслиги. Специалист раскритиковал игру «фармацевтов».

«Недоволен нашей игрой. Это наша вина. Мы не действовали с умом и подумали, что игра уже сделана, но в футболе нужно всегда продолжать играть с той же интенсивностью.

Мы были слишком пассивны. После большой игры в Лиге чемпионов у нас не было нужного настроя на этот матч. У нас был контроль, но мягкий, без угрозы третьего гола. Их первый гол прямо перед перерывом был сигналом, что результат может стать непредсказуемым.

Но самая большая ошибка была в первом тайме, потому что мы не знали, как справиться с игрой при счете 2:0. Нам просто не хватило ума. Была некоторая самоуверенность, когда мы должны были быть более сосредоточены. Мы извлечем урок», — приводит слова Алонсо ESPN.