ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Войцех ЩенсныйЛучшее предложение. Щенсный, как панацея для «Барселоны» после травмы тер Штегена
  • 15:29
    • «Локомотив» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч РПЛ
  • 10:35
    • Медведев вышел в 4-й круг «Мастерса» в Шанхае
  • 09:09
    • «Атланта» обыграла «Нью-Йорк Ред Буллс», Миранчук забил гол
  • 08:22
    • Перейра нокаутировал Раунтри и защитил пояс в полутяжелом весе UFC
    Все новости спорта

    Хаби Алонсо: Я недоволен игрой «Байера»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Байер Хольштайн
    Наставник «Байера» Хаби Алонсо высказался о матче с «Хольштайном» (2:2) в 6-м туре Бундеслиги. Специалист раскритиковал игру «фармацевтов».

    Хаби Алонсо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хаби Алонсо

    «Недоволен нашей игрой. Это наша вина. Мы не действовали с умом и подумали, что игра уже сделана, но в футболе нужно всегда продолжать играть с той же интенсивностью.

    Мы были слишком пассивны. После большой игры в Лиге чемпионов у нас не было нужного настроя на этот матч. У нас был контроль, но мягкий, без угрозы третьего гола. Их первый гол прямо перед перерывом был сигналом, что результат может стать непредсказуемым.

    Но самая большая ошибка была в первом тайме, потому что мы не знали, как справиться с игрой при счете 2:0. Нам просто не хватило ума. Была некоторая самоуверенность, когда мы должны были быть более сосредоточены. Мы извлечем урок», — приводит слова Алонсо ESPN.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто окажется победителем в московском дерби?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • «Манчестер Юнайтед» снова не выиграет?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «Барселона» реабилитируется за прошлое поражение в Примере
  • «Алавес» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры