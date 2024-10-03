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    «Реал» начал переговоры с Александром-Арнольдом

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    Мадридский «Реал» нацелился на подписание правого защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнольда.

    Трент Александер-Арнольд
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    Трент Александер-Арнольд

    По данным издания Relevo, руководство «сливочных» провело первый этап переговоров с 25-летним англичанином на предмет перехода в стан королевского клуба.

    Контракта Александра-Арнольда истекает летом 2025 года и у «Реала» отличные шансы заполучить его в свои ряды, так как сам игрок не против попробовать свои силы в Примере.

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    • Еще одним фактором в пользу вероятного трансфера является его дружба с полузащитником «сливочных» Джудом Беллингемом. В этом сезоне защитник сыграл 8 матчей в АПЛ за «Ливерпуль» и сделал два ассиста.

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