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    Стало известно расписание матчей 1/16 финала Пути регионов Кубка России

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    Утверждено расписание пятого раунда Пути регионов Кубка России.

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    Отметим, что матчи 1/16 финала должны состояться с 15 по 17 октября.

    15 октября (вторник)

    17:00 мск. «Амкар» (Пермь) — «Композит» (Павловский Посад)

    17:00 мск. «Уфа» — «Шинник» (Ярославль)

    19:30 мск. «Сокол» (Саратов) — «Урал» (Екатеринбург)

    16 октября (среда)

    17:00 мск. «Тюмень» — «Алания» (Владикавказ)

    17:00 мск. «Родина» (Москва) — «Спартак Кострома»

    19:30 мск. «Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград)

    19:30 мск. «Сочи» — «Волга» (Ульяновск)

    17 октября (четверг)

    19:00 мск. «Чайка» (Песчанокопское) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)

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