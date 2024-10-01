Стало известно расписание матчей 1/16 финала Пути регионов Кубка России

Кубок России Фото: globallookpress.com
Отметим, что матчи 1/16 финала должны состояться с 15 по 17 октября.
15 октября (вторник)
17:00 мск. «Амкар» (Пермь) — «Композит» (Павловский Посад)
17:00 мск. «Уфа» — «Шинник» (Ярославль)
19:30 мск. «Сокол» (Саратов) — «Урал» (Екатеринбург)
16 октября (среда)
17:00 мск. «Тюмень» — «Алания» (Владикавказ)
17:00 мск. «Родина» (Москва) — «Спартак Кострома»
19:30 мск. «Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград)
19:30 мск. «Сочи» — «Волга» (Ульяновск)
17 октября (четверг)
19:00 мск. «Чайка» (Песчанокопское) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)