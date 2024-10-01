«Барселона» — «Янг Бойз»: счет матча 5:0, обзор голов

Испанскаяне испытала никаких проблем в матче группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского, победив его со счетом 5:0.

Уже после первого тайма каталонцы выигрывали в три мяча, отличились Роберт Левандовский, Рафинья и Иньиго Мартинес.

После перерыва польский нападающий оформил дубль, а на 81-й минуте защитник гостей Мохамед Камара забил мяч в свои ворота.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Барселона — Янг Бойз 5:0 Голы: 1:0 Роберт Левандовски (8'), 2:0 Рафаэл Диас (34'), 3:0 Иньиго Мартинес (37'), 4:0 Роберт Левандовски (51'), 5:0 Мохамед Камара (автогол) (81') Барселона: Игнасио Пенья, Жюль Кунде, Иньиго Мартинес (Andreas Cuenca, 84'), Пау Кубарси (Эктор Форт, 64'), Алекс Бальде, Марк Касадо, Педри (Ансумане Фати, 64'), Ламин Ямал (Френки де Йонг, 75'), Рафаэл Диас, Ферран Торрес, Роберт Левандовски (Пау Виктор, 75') Янг Бойз: Марвин Келлер, Жауэн Аджам, Танги Бани-Зукру, Левен Блюм (Zachary Athekame, 58'), Эбрима Колли (Алан Виржиниус, 73'), Кастриот Имери (Лукаш Лакомий, 82'), Филип Угринич (Шейх Няьссе, 58'), Жоэль Монтейру, Сандро Лаупер, Мохамед Камара, Седрик Иттен (Сильвер Ганвула, 73') Предупреждения: Эбрима Колли (36'), Филип Угринич (40')

В следующем туре ЛЧ «Барселона» сыграет с «Баварией», а «Янг Бойз» примет «Интер».