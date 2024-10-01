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    «Арсенал» уверенно победил «ПСЖ» в ЛЧ

    «Арсенал» — «ПСЖ»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Английский «Арсенал» на своем поле обыграл французский «ПСЖ» в рамках группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.

    Кай Хаверц
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    Кай Хаверц

    Оба мяча были забиты в первом тайме. На 20-й минуте счет открыл Кай Хаверц с передачи Леандро Троссарда.

    Через 15 минут Букайо Сака увеличил преимущество своей команды до двух мячей.

    Счет 2:0 в пользу «Арсенала» так и остался до конца встречи.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Арсенал Лондон — ПСЖ 2:0
    Голы: 1:0 Кай Хаверц (20'), 2:0 Букайо Сака (35') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер (Якуб Кивёр, 46'), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори, Деклан Райс, Томас Парти (Микель Мерино, 64'), Букайо Сака (Майлс Льюис-Скелли, 90'), Кай Хаверц, Габриэл Мартинелли, Леандро Троссард (Габриэл Жезус, 74') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (Рандаль Коло Муани, 64'), Жоау Невеш, Витор Феррейра (Фабиан Руис, 64'), Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола, Ли Кан Ин, Willian Pacho Предупреждения: Риккардо Калафьори (77'), Фабиан Руис (77')

    В третьем туре «Арсенал» примет «Шахтер», а «ПСЖ» сыграет с «ПСВ».

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