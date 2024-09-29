«Рома» и «Комо» одержали победы в матчах Серии А

Завершились два матча 6-го тура итальянской Серии А.

В одной из встреч «Рома» на своем поле одержала победу над «Венецией» со счетом 2:1.

У гостей единственный гол забил Йоэль Похьянпало на 44-й минуте.

В составе «Ромы» отличились Бриан Кристанте на 75-й минуте и Никколо Писилли на 83-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Рома — Венеция 2:1 Голы: 0:1 Йоэль Похьянпало (44'), 1:1 Бриан Кристанте (75'), 2:1 Никколо Писилли (83') Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини (Томмазо Бальданци, 58'), Эван Н'Дика, Анхелиньо, Зеки Челик, Ману Коне (Никколо Писилли, 58'), Бриан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (Леандро Паредес, 80'), Матиас Соуле (Марио Эрмосо, 84'), Стефан Эль-Шаарави, Артем Довбик Венеция: Йессе Йоронен, Ридгесиано Хапс, Франческо Дзампано, Михаэль Свобода, Джей Идзес, Джанлука Бузио, Гаэтано Ористанио (Домен Чрнигой, 77'), Ханс Николусси Кавилья (Magnus Kofod Andersen, 77'), Йоэль Похьянпало (Антонио Раймондо, 84'), Mikael Egill Ellertsson (Issa Doumbia, 77'), Antonio Candela (Кристиан Гиткьяер, 84') Предупреждения: Джей Идзес (39'), Antonio Candela (68'), Бриан Кристанте (90')

После этого матча римляне занимают 9-е место в таблице Серии А с 9-ю очками в активе. «Венеция» — на 18-й позиции (4 балла).

В параллельном матче «Комо» одержал победу над «Вероной» (3:2).

В составе хозяев дублем отметился Патрик Кутроне, который забил свои голы на 44-й и 72-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Андреа Белотти на 89-й минуте.

У «Вероны» точным ударом с пенальти отличился Дарко Лазович на 53-й минуте. Уже на 90+4-й минуте Матис Ламбурд забил 2-й гол для своей команды.

Футбол. Италия. Серия А Комо — Верона 3:2 Голы: 1:0 Патрик Кутроне (44'), 1:1 Дарко Лазович (пенальти) (53'), 2:1 Патрик Кутроне (72'), 3:1 Андреа Белотти (89'), 3:2 Матис Ламбурд (90 + 4') Комо: Эмиль Аудеро, Марк Кемпф, Альберто Морено, Серхи Роберто, Максимо Перроне (Ali Jasim, 90'), Габриэл Стрефезза (Лукаш Да Кунья, 78'), Алиу Фадера (Лука Маццители, 85'), Игнасе ван дер Бремпт, Патрик Кутроне (Андреа Белотти, 78'), Alberto Dossena, Nico Paz (Даньеле Базелли, 90') Верона: Лоренцо Монтипо, Диего Коппола, Флавьюс Данильюк (Матис Ламбурд, 88'), Дарко Лазович (Dailon Rocha Livramento, 76'), Григорис Кастанос (Daniel Mosquera, 46'), Томаш Суслов, Реда Белахьяне, Каспер Тенгстедт (Джанджакомо Маньяни, 66'), Dani Silva (Ондрей Дуда, 46'), Martin Frese, Jackson Tchatchoua Предупреждения: Реда Белахьяне (48'), Серхи Роберто (51'), Томаш Суслов (62'), Томаш Суслов (64'), Диего Коппола (75'), Максимо Перроне (81'), Daniel Mosquera (84')

«Комо» занимает 10-е место в таблице Серии А с 8-ю очками в активе. «Верона» — на 14-й позиции (6).