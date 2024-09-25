Варан объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной Франции и мадридского «Реала»объявил о завершении карьеры.

Варан решил прекратить выступления на профессиональном уровне из-за очередной серьезной травмы.

Этим летом 31-летний француз перешел в «Комо» на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед». В первом же матче за итальянскую команду он травмировал колено.

«Я придерживаюсь самых высоких стандартов, я хочу быть сильным, а не просто цепляться за игру. Требуется немалая смелость, чтобы прислушиваться к своему сердцу и инстинктам. Твои желания и твоя востребованность — это две разные вещи. Я падал и поднимался тысячу раз, и на этот раз настало время остановиться и повесить бутсы на гвоздь, выиграв трофей на "Уэмбли" в последней игре.

Надеюсь, вы все гордились мной. За пределами поля начинается новая жизнь. Я останусь в "Комо". Только не буду надевать бутсы и щитки. Я с нетерпением жду возможности рассказать об этом подробнее в ближайшее время.

А пока — спасибо болельщикам каждого клуба, за который я играл, моим товарищам по команде, тренерам и сотрудникам... От всего сердца благодарю вас за то, что вы сделали этот путь более особенным, чем я мог себе представить в своих самых смелых мечтах. Спасибо тебе, футбол. С любовью, Рафа», — написал чемпион мира 2018 года в своих соцсетях.

Большую часть карьеры Варан провел в мадридском «Реале», вместе с которым четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и стал трехкратным чемпионов Испании.