«Нью-Йорк Сити» — «Интер Майами»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче регулярного чемпионата МЛСсыграли вничью со счетом 1:1.

Счет открыл нападающий гостей Леонардо Кампапа, ему голевые передачи отдали Жорди Альба и Лионель Месси.

Хозяева смогли уйти от поражения на 90+5-й минуте после точного удара Джеймса Сэндса

Футбол. США. MLS Нью-Йорк Сити — Интер Майами 1:1 Голы: 0:1 Леонардо Кампана (75'), 1:1 Джеймс Сэндс (90 + 5') Нью-Йорк Сити: Мэтт Фриз, Тэйвон Грей (Митя Иленич, 81'), Тьяго Мартинс, Страхинья Танасиевич, Джеймс Сэндс, Китон Паркс (Андрес Переа, 81'), Максимильяно Моралес, Сантьяго Родригес, Ханнес Вольф (Хулиан Фернандес, 88'), Алонсо Мартинес (Монсеф Бакрар, 81'), Kevin O'Toole (Christian McFarlane, 88') Интер Майами: Дрейк Коллендер, Жорди Альба, Ноа Аллен (Сергей Кривцов, 90'), Томас Авилес, Роберт Тэйлор (Леонардо Кампана, 72'), Юлиан Грессель (Benjamin Cremaschi, 81'), Луис Суарес, Лионель Месси, Yannick Bright, Federico Redondo, Ian Fray Предупреждения: Страхинья Танасиевич (27'), Ian Fray (35'), Жорди Альба (63'), Томас Авилес (64'), Ноа Аллен (65'), Луис Суарес (68'), Сантьяго Родригес (72'), Китон Паркс (80'), Максимильяно Моралес (86')

После этого матча «Интер Майами» с 64 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Нью-Йорк Сити» с 41 очком — на шестой строчке.