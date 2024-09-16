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    Чавес может пропустить ближайшие матчи «Динамо»

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    Полузащитник «Динамо» Луис Чавес не поможет команде в ближайших матчах РПЛ и Кубка России. Об этом сообщил главный врач столичного клуба Александр Родионов.

    Луис Чавес
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    Луис Чавес

    «Чавес вернулся из сборной Мексики с небольшим повреждением — по поводу его участия в ближайших матчах стоит большой вопрос.

    Окишор перенес пневмонию — как после любых респираторных заболеваний, нужно время для возвращения к любым кардионагрузкам», — сказал Родионов, слова которого приводит «Матч ТВ».

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    • «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров. В ближайшем матче команда Марцела Лички сыграет 18 сентября против махачкалинского «Динамо» в рамках Кубка России.

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