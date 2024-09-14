«Алания» — КАМАЗ: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: t.me/fckamaz_1981
В составе челнинской команды голы забили Давид Караев на 1-й минуте и Александр Дерюгин на 45+1-й минуте.
Футбол. Россия. Первая лига
Алания — КамАЗ 0:2
Голы: 0:1 Давид Караев (1'), 0:2 Deryugin A. (45+1') Алания: Ростислав Солдатенко, Аллон Бутаев, Константин Плиев, Алексей Татаев, Нури Абдоков, Давид Кокоев, Сергей Макаров, Chimezie W., Gagloev T., Gubiev E., Nafikov V. КамАЗ: Арсен Адамов, Валерий Почивалин, Дмитрий Тананеев, Иван Козлов, Никита Мельников, Дмитрий Стародуб, Руслан Апеков, Давид Караев, Deryugin A., Gorelov P., Gyurdzhan A. Предупреждения: Gurtsiev B. (81'), Gyurdzhan A. (81'), Grashchenkov R. (85'), Сергей Макаров (90+3')
После этого матча КАМАЗ занимает 12-е место в таблице Первой лиги с 11-ю очками в активе. «Алания» — на 15-й позиции (9 баллов).