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    Осинькин: Соболева «Крыльям Советов» никто не предлагал

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    Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отметил, что «Спартак» не предлагал самарскому клубу арендовать форварда Александра Соболева.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Соболева нам никто не предлагал! Поэтому мы никогда и не рассматривали его кандидатуру. А когда уже шли переговоры с Сергеевым, в прессе почему-то всплыла фамилия Дзюбы.

    Соболев являлся игроком "Спартака". Почему мы должны были на него претендовать? Мы же не рассматривали Кордобу, Кассьерру, Чалова. Ну вот не рассматривали, и все», — сказал Осинькин «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 7 туров «Крылья Советов» идут на 10-й строчке в таблице. В активе самарского клуба 6 набранных очков.

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