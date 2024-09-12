Осинькин: Соболева «Крыльям Советов» никто не предлагал

Наставник «Крыльев Советов»отметил, что «Спартак» не предлагал самарскому клубу арендовать форварда

«Соболева нам никто не предлагал! Поэтому мы никогда и не рассматривали его кандидатуру. А когда уже шли переговоры с Сергеевым, в прессе почему-то всплыла фамилия Дзюбы.

Соболев являлся игроком "Спартака". Почему мы должны были на него претендовать? Мы же не рассматривали Кордобу, Кассьерру, Чалова. Ну вот не рассматривали, и все», — сказал Осинькин «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

После 7 туров «Крылья Советов» идут на 10-й строчке в таблице. В активе самарского клуба 6 набранных очков.