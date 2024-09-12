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    Моуринью: Гюлер входит в число футболистов с самым высоким потенциалом

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    Наставник «Фенербахче» Жозе Моуринью отреагировал на прогресс полузащитника Арды Гюлера под руководством наставника «сливочных» Карло Анчелотти.

    Арда Гюлер
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    Арда Гюлер

    «Анчелотти — великий тренер, под руководством которого Арда Гюлер может многому научиться. Игра за сборную Турции и участие в таких турнирах, как чемпионат Европы, — тоже важные факторы.

    В крупнейшем клубе мира могут быть только топ-игроки. Я уверен, что Гюлер входит в число футболистов с самым высоким потенциалом», — приводит слова Моуринью Madrid Xtra со ссылкой на интервью из выпуска на YouTube-канале HT Spor.

    Гюлер в нынешнем сезоне провел 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

    Соглашение футболиста с мадридской командой истекает летом 2029 года.

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