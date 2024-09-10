Северная Македония — Армения: счет матча 2:0, обзор голов

сборная Северной Македонии Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей стали Энис Барди и Боян Миловски.
Отметим, что македонцы весь второй тайм играли в меньшинстве из-за удаления Джеко Зайкова.
Футбол. Лига наций УЕФА. C4
Северная Македония — Армения 2:0
Голы: 1:0 Энис Барди (70'), 2:0 Боян Миовски (79') Северная Македония: Столе Димитриевски, Джоко Зайков, Висар Муслиу, Стефан Ашковски (Йован Манев, 82'), Боян Димоски, Дориан Бабунски (Никола Серафимов, 46'), Исник Алими (Яни Атанасов, 59'), Дарко Чурлинов (Lirim Qamili, 4'), Энис Барди, Элиф Элмас, Боян Миовски Армения: Георгий Арутюнян, Вараздат Ароян, Андре Калисир (Гор Манвелян, 86'), Лукас Селараян (Ованес Арутюнян, 73'), Наяир Тикнизян (Edgar Grigoryan, 66'), Угочукву Иву, Камо Оганесян, Грант-Леон Ранос (Артур Серобян, 46'), Edgar Sevikyan (Ваган Бичахчян, 66'), Eduard Sperstian, Ognen Cancarevic Предупреждения: Элиф Элмас (39'), Джоко Зайков (44'), Джоко Зайков (45 + 4'), Боян Миовски (45 + 5'), Наяир Тикнизян (55'), Лукас Селараян (72'), Никола Серафимов (86')
Календарь и таблица Лиги наций
У Северной Македонии стало четыре очка и первая позиция в таблице. У Армении осталось три очка и вторая строчка.