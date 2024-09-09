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    Мантуан: В матче с «Кайратом» выполнили все, что просил Семак

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    Хавбек «Зенита» Густаво Мантуан оценил игру команды в товарищеском матче с казахстанским «Кайратом».

    Густаво Мантуан
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    Густаво Мантуан

    Поединок прошел 8 сентября в Алма‑Ате. «Зенит» победил со счетом 4:3.

    «Это была очень хорошая игра. Кажется, мы смогли выполнить всё, что от нас требовал Сергей Богданович. Безусловно, мы не можем позволять себе так играть в обороне и пропускать три мяча.

    При этом в атаке мы здорово комбинировали и создавали хорошие моменты, которые смогли реализовать, поэтому и добились положительного результата», — сказал Мантуан в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, набрав 17 очков в семи матчах.

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