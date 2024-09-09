Мантуан: В матче с «Кайратом» выполнили все, что просил Семак

Хавбек «Зенита»оценил игру команды в товарищеском матче с казахстанским «Кайратом».

Поединок прошел 8 сентября в Алма‑Ате. «Зенит» победил со счетом 4:3.

«Это была очень хорошая игра. Кажется, мы смогли выполнить всё, что от нас требовал Сергей Богданович. Безусловно, мы не можем позволять себе так играть в обороне и пропускать три мяча.

При этом в атаке мы здорово комбинировали и создавали хорошие моменты, которые смогли реализовать, поэтому и добились положительного результата», — сказал Мантуан в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ, набрав 17 очков в семи матчах.