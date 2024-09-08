Борис Игнатьев: России не хватает хороших дриблеров

Бывший главный тренер сборной Россиивысказал свое мнение по поводу товарищеского матча против сборной Вьетнама (3:0).

«В матче с Вьетнамом отразились некоторые проблемы нашего футбола. У нас очень мало футболистов, которые умеют обыгрывать на флангах. Сейчас это очень важно, особенно при насыщенной обороне, которую выстраивали вьетнамские футболисты.

Можно вспомнить агрессивные и активные действия Облякова, а также забитый мяч и голевую передачу Мусаева. Такой игры немного, но она сегодня отражает тенденцию всего европейского футбола. При этом мы еще раз посмотрели на нашу квалифицированную и уверенную молодежь», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

Матч против Вьетнама заверщился победой россиян со счетом 3:0. Игра против Таиланда отменена из-за плохой погоды.