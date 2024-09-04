Ширер: Результаты «МЮ» должны кардинально улучшиться, чтобы тен Хаг остался на посту

Бывший нападающий сборной Англиивысказался о текущем положении дел в

«Результаты "Манчестер Юнайтед" должны кардинально улучшиться, чтобы Тен Хаг оставался на своем посту к Рождеству. Многое будет зависеть от их следующих двух матчей.

После поражения от "Брайтона" и характера поражения от "Ливерпуля", если команда не покажет значительного прогресса в следующем матче или двух, ему будет очень, очень трудно, потому что шум только усилится», — приводит слова Ширера Daily Mail.

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии.