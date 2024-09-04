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    Ширер: Результаты «МЮ» должны кардинально улучшиться, чтобы тен Хаг остался на посту

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    Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер высказался о текущем положении дел в «Манчестер Юнайтед».

    Алан Ширер
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    Алан Ширер

    «Результаты "Манчестер Юнайтед" должны кардинально улучшиться, чтобы Тен Хаг оставался на своем посту к Рождеству. Многое будет зависеть от их следующих двух матчей.

    После поражения от "Брайтона" и характера поражения от "Ливерпуля", если команда не покажет значительного прогресса в следующем матче или двух, ему будет очень, очень трудно, потому что шум только усилится», — приводит слова Ширера Daily Mail.

    Календарь и таблица АПЛ

    Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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