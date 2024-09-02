Конте: Осимхен не вернется в состав «Наполи»

Наставник «Наполи»заявил, что возвращение нападающегов команду исключено.

«Ни один игрок не будет реинтегрирован в команду. Те, кто оказался вне проекта, останутся вне проекта. Мы сделали свой выбор и работаем вместе в одном направлении», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо.

25-летний форвард летом хотел сменить команду, но ничего не вышло. В итоге «Наполи» исключил нигерийца из заявки на сезон.

Осимхен играет за клуб из Неаполя с 2020 года. Форвард провел за команду 133 матча, забил 76 мячей и сделал 18 результативных передач.