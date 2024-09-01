«Локомотив» — «Краснодар»: счет матча 0:3, обзор голов

Джон Кордоба Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей стали Виктор Са, Эдуард Сперцян и Джон Кордоба, который еще был удален в концовке встречи.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив — Краснодар 0:3
Голы: 0:1 Виктор Са (5'), : (31'), 0:2 Эдуард Сперцян (пенальти) (45+3'), 0:3 Джон Кордоба (64') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Илья Самошников, Артём Тимофеев, Дмитрий Баринов, Наир Тикнизян, Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа, Сергей Петров, Кевин Кастаньо, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба, Joao Batxi Предупреждения: Наир Тикнизян (3'), Илья Самошников (37'), Илья Лантратов (45+1'), Джон Кордоба (79'), Лукас Оласа (84'), Джон Кордоба (87'), (90+2')
Таким образом, «Краснодар» смог набрать 15 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. У «Локомотива» тоже 15 баллов и третья позиция.