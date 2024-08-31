«Астон Вилла» обыграла «Лестер», а «Борнмут» совершил камбэк в матче с «Эвертоном»

Завершились два матча 3-го тура английской Премьер-лиги.

В одной из встреч «Астон Вилла» на чужом поле одолела «Лестер» со счетом 2:1.

У «львов» голы записали на свой счет Амаду Онана на 28-й минуте и Джон Дуран на 64-й минуте.

Единственный гол в составе «Лестера» забил Факундо Буонанотте на 73-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Астон Вилла 1:2 Голы: 0:1 Амаду Онана (28'), 0:2 Джон Дуран (64'), 1:2 Факундо Буонанотте (73') Лестер: Мадс Хермансен, Джеймс Джастин, Калеб Околи (Кейси Макатир, 90'), Ваут Фас, Виктор Кристансен, Оливер Скипп (Факундо Буонанотте, 68'), Вильфред Ндиди (Бобби Декордова-Рид, 89'), Гарри Уинкс, Джейми Варди, Джордан Айю (Стефи Мавидиди, 68'), Abdul Fatawu (Билаль эль-Ханнус, 68') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Лука Динь, Пау Торрес, Эзри Конса, Ламаре Богард (Коста Неделькович, 79'), Джон МакГинн, Юри Тилеманс, Амаду Онана (Росс Баркли, 62'), Олли Уоткинс (Джон Дуран, 61'), Морган Роджерс, Леон Бэйли (Джейкоб Рэмси, 16') Предупреждения: Амаду Онана (8'), Оливер Скипп (26'), Юри Тилеманс (40'), Ламаре Богард (55'), Калеб Околи (74'), Джон МакГинн (74'), Джейми Варди (83'), Джон Дуран (90 + 2'), Гарри Уинкс (90 + 4'), Steve Cooper (90 + 5')

После этого матча «Астон Вилла» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 6-ю очками в активе. «Лестер» — на 16-й позиции (1 балл).

Календарь и таблица АПЛ

В параллельном матче «Борнмут» одержал волевую победу над «Эвертоном» (3:2).

У «ирисок» голы забили Майкл Кин на 50-й минуте и Доминик Калверт-Льюин на 57-й минуте.

На 87-й минуте «Борнмут» сократил отставание до минимума, отличился Антуан Семеньо. Уже на 90+2-й минуте игрок гостей Льюис Кук сравнял счет.

На 90+6-й минуте нападающий «Борнмута» Луис Синистерра и вовсе вывел свою команду вперед — 3:2.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Борнмут 2:0 Голы: 1:0 Майкл Кин (50'), 2:0 Доминик Калверт-Льюин (57'), 2:1 Энтойн Семеньо (87'), 2:2 Льюис Кук (90 + 2'), 2:3 Луис Синистерра (90 + 6') Эвертон: Джордан Пикфорд, Шеймус Коулман, Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Виталий Миколенко, Тим Айрогбунам, Идрисса Гана Гейе, Джек Харрисон, Илиман Ндиайе (Абдулайе Дукуре, 83'), Дуайт Макнил, Доминик Калверт-Льюин (Бету, 88') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Милош Керкез (Луис Синистерра, 66'), Маркос Сенеси (Dean Huijsen, 77'), Илья Забарный, Хулиан Араухо (Адам Смит, 77'), Маркус Таверньер, Райан Кристи (Данго Уаттара, 66'), Льюис Кук, Эванилсон (Алекс Скотт, 65'), Джастин Клюйверт, Энтойн Семеньо Предупреждения: Майкл Кин (76'), Энтойн Семеньо (76'), Тим Айрогбунам (90 + 2')

«Эвертон» занимает последнее 20-е место в таблице АПЛ без набранных очков. «Борнмут» — на 7-й позции (5 очка).