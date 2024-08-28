Сперцян может покинуть «Краснодар» перед закрытием трансферного окна

Атакующий полузащитник «Краснодара»может покинуть команду перед закрытием летнего трансферного окна, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Рафаэла Пимента (агент нападающего "Манчестер Сити" Эрлина Холанна, которая помогает Сперцяну с трансфером в Европу — прим.) делает все возможное для того, чтобы найти лучший вариант продолжения карьеры как для Сперцяна, так и для Краснодара», — сказал источник издания.

Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 20 миллионов евро.

Напомним, летом 2023 года Сперцян мог перейти в «Аякс», но в итоге амстердамский клуб не смог договориться с «Краснодаром» о сумме трансфера.