Марио Фернандес заявил о готовности рассмотреть предложения из РПЛ

Бывший защитник «Зенита»сообщил, что может вернуться в российскую Премьер-лигу.

Марио Фернандес находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Зенитом».

«Сейчас нахожусь дома, в Бразилии. Отдыхаю с семьёй. Я продолжаю тренироваться самостоятельно и сохраняю спокойствие.

Если поступит хорошее предложение и на то будет воля божья, я продолжу играть.

Россия всегда будет для меня первой опцией. Для меня и моей семьи это был бы наилучший вариант. Но посмотрим, как всё будет в действительности», — приводит слова 33-летнего футболиста «Чемпионат».

В России Марио Фернандес также известен по выступлениям за московский ЦСКА.

Transfermarkt оценивает стоимость Фернандеса в два миллиона евро.