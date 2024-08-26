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    Марио Фернандес заявил о готовности рассмотреть предложения из РПЛ

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    Бывший защитник «Зенита» Марио Фернандес сообщил, что может вернуться в российскую Премьер-лигу.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    Марио Фернандес находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Зенитом».

    «Сейчас нахожусь дома, в Бразилии. Отдыхаю с семьёй. Я продолжаю тренироваться самостоятельно и сохраняю спокойствие.

    Если поступит хорошее предложение и на то будет воля божья, я продолжу играть.

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    • Россия всегда будет для меня первой опцией. Для меня и моей семьи это был бы наилучший вариант. Но посмотрим, как всё будет в действительности», — приводит слова 33-летнего футболиста «Чемпионат».

    В России Марио Фернандес также известен по выступлениям за московский ЦСКА.

    Transfermarkt оценивает стоимость Фернандеса в два миллиона евро.

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