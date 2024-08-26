Ленини: В РПЛ нет простых матчей, со всеми командами тяжело играть

Полузащитникподелился мнением об игре в российской Премьер-лиге.

«Не только "Динамо", со всеми командами тяжело играть. В этом чемпионате нет простых матчей. Что касается отношений с тренером, у нас всё хорошо. Мы работаем.

Мы стараемся думать о себе и побеждать в наших матчах. Идём шаг за шагом», — сказал Ленини Чемпионату.

После 6-и туров российской Премьер-лиги «Краснодар» занимает 3-е место в таблице с 12-ю очками в активе. В следующем матче «быки» сыграют против «Пари НН» 28-го августа в рамках Кубка России.