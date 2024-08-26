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    Ленини: В РПЛ нет простых матчей, со всеми командами тяжело играть

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    Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини поделился мнением об игре в российской Премьер-лиге.

    Кевин Ленини — полузащитник «Краснодара»
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    Кевин Ленини — полузащитник «Краснодара»

    «Не только "Динамо", со всеми командами тяжело играть. В этом чемпионате нет простых матчей. Что касается отношений с тренером, у нас всё хорошо. Мы работаем.

    Мы стараемся думать о себе и побеждать в наших матчах. Идём шаг за шагом», — сказал Ленини Чемпионату.

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