АПЛ анонсировала рассмотрение дела о финансовых нарушениях «Манчестер Сити»

Генеральный директор английской Премьер-лигисообщил, что уже в ближайшем будущем начнется рассмотрение дела о финансовых нарушениях

Ранее АПЛ предъявила «Манчестер Сити» более 100 обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плей.

«Настало время решить этот вопрос.

Это продолжается уже несколько лет, и я думаю, что это дело необходимо рассмотреть.

После рассмотрения дела решение будет опубликовано, и в рамках этого процесса будут даны ответы на все вопросы, которых вы от меня ждете», — сказал Мастерс, слова которого приводит BBC.

Мастерс при этом не уточнил, когда АПЛ начнутся слушания по делу «Манчестер Сити».

Напомним, «Манчестер Сити» подал иск против АПЛ из-за новых правил работы со спонсорами