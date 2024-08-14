АПЛ анонсировала рассмотрение дела о финансовых нарушениях «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
Ранее АПЛ предъявила «Манчестер Сити» более 100 обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плей.
«Настало время решить этот вопрос.
Это продолжается уже несколько лет, и я думаю, что это дело необходимо рассмотреть.
После рассмотрения дела решение будет опубликовано, и в рамках этого процесса будут даны ответы на все вопросы, которых вы от меня ждете», — сказал Мастерс, слова которого приводит BBC.
Мастерс при этом не уточнил, когда АПЛ начнутся слушания по делу «Манчестер Сити».
Напомним, «Манчестер Сити» подал иск против АПЛ из-за новых правил работы со спонсорами