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    АПЛ анонсировала рассмотрение дела о финансовых нарушениях «Манчестер Сити»

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    Генеральный директор английской Премьер-лиги Ричард Мастерс сообщил, что уже в ближайшем будущем начнется рассмотрение дела о финансовых нарушениях «Манчестер Сити».

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    Ранее АПЛ предъявила «Манчестер Сити» более 100 обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плей.

    «Настало время решить этот вопрос.

    Это продолжается уже несколько лет, и я думаю, что это дело необходимо рассмотреть.

    После рассмотрения дела решение будет опубликовано, и в рамках этого процесса будут даны ответы на все вопросы, которых вы от меня ждете», — сказал Мастерс, слова которого приводит BBC.

    Мастерс при этом не уточнил, когда АПЛ начнутся слушания по делу «Манчестер Сити».

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