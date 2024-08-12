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    Арбитр Абросимов будет работать на матче «Крылья Советов» — «Спартак», Черемных обслужит игру «Рубин» — «Зенит»

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    РФС назвал арбитров, которые будут работать на матчах второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

    Иван Абросимов
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    Иван Абросимов

    13 августа (вторник)

    «Оренбург» — «Локомотив»: судья — Евгений Буланов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Сергей Чебан, АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Владимир Казьменко.

    «Ростов» — «Химки»: судья — Роман Сафьян, помощники судьи — Андрей Болотенков, Игорь Князев; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Евгений Турбин, АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Мацюра.

    14 августа (среда)

    ЦСКА — «Пари НН»: судья — Александр Машлякевич, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Вера Опейкина, АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Николай Иванов.

    «Рубин» — «Зенит»: судья — Михаил Черемных; помощники судьи — Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Владимир Москалёв, АВАР — Артур Фёдоров; инспектор — Алексей Резников.

    «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: судья — Егор Егоров; помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Сергей Каруненко; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Юрий Баскаков.

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  • 06/08/2024

    • «Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Иван Абросимов; помощники судьи — Валентин Мурашов, Станислав Попков; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Денис Березнов; инспектор — Виктор Кулагин.

    15 августа (четверг)

    «Факел» — «Акрон»: судья — Ранэль Зияков; помощники судьи — Рашид Абусуев, Александр Богданов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Евгений Кукуляк, АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Зуев.

    «Краснодар» — «Ахмат»: судья — Василий Казарцев; помощники судьи — Дмитрий Жвакин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Алексей Сухой, АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Французов.

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