Арбитр Абросимов будет работать на матче «Крылья Советов» — «Спартак», Черемных обслужит игру «Рубин» — «Зенит»

«Глушенков хочет стать лучшим бомбардиром». Юрий Ковтун о разгромах в 3-м туре РПЛ и зарплате Черчесова в Казахстане Эксклюзивное интервью с трехкратным чемпионом России, работающим сейчас в команде-лидере первенства Казахстана 06/08/2024