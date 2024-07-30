«Зенит» — «Факел»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче первого тура группового этапа Кубка Россиив родных стенах разгромилсо счетом 3:0.

Авторами забитых мячей стали Александр Ерохин и Вилсон Изидор, а также автогол в пассиве Василия Черова.

Футбол. Россия. Кубок. Группа D Зенит — Факел 2:0 Голы: 1:0 Александр Ерохин (25'), 2:0 Василий Черов (70') Зенит: Денис Адамов, Сергей Волков, Нуралы Алип, Нино, Юрий Горшков, Александр Ерохин, Вильмар Барриос, Артур, Густаво Мантуан, Андрей Мостовой, Иван Сергеев Факел: Виталий Гудиев, Василий Черов, Сергей Брызгалов, Абдулла Багамаев, Ивлев Андрей, Лука Багателия, Михаил Щетинин, Ильнур Альшин, Мохамед Браими, Владимир Ильин, Dziov M. Предупреждения: Dziov M. (9'), Нино (67')

Прогнозы и ставки на футбол

Таким образом, «Зенит» набрал три очка и идет на второй строчке в турнирной таблице. У «Факела» нет баллов. Ранее в этой группе «Рубин» разгромил «Акрон» (4:0).