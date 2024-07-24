Нобель: Трансферный бюджет «Спартака» не 50-70 млн евро, намного меньше

Известный журналистрассказал о финансовых возможностяхна трансферном рынке.

«На прошлой программе у нас был Герман Ткаченко и утверждал, что трансферный бюджет "Спартака" — 50-70 млн евро. Я уточнял — это не так. Может, меня обманули. Но по моей информации бюджет намного меньше.

Герман говорил, что "Спартак" может проводить сделки на 20+ миллионов. Насколько я знаю, это не совсем так. Бюджет меньше», — сказал Арустамян в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, «Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:2) в первом туре РПЛ.