Кечинов: Соболев способен выиграть конкуренцию у Кассьерры в «Зените»

Экс-футболист «Спартака»высказался о возможном переходе форварда красно-белыхв «Зенит».

По мнению Кечинова, Соболев может стать игроком основного состава питерской команды.

«Если переход состоится, то Соболев может выиграть конкуренцию за место в основе, но будет тяжело. Там помимо Касьерры, который много забивает и был лучшим бомбардиром "Зенита" в прошлом сезоне, есть еще и Сергеев.

Он тоже обладает бомбардирскими талантами, и даже он не всегда играет. Шансы у него будут, но воспользуется ли он ими, это мы посмотрим», — сказал Кечинов «СЭ».