Кечинов: Соболев способен выиграть конкуренцию у Кассьерры в «Зените»

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
По мнению Кечинова, Соболев может стать игроком основного состава питерской команды.
«Если переход состоится, то Соболев может выиграть конкуренцию за место в основе, но будет тяжело. Там помимо Касьерры, который много забивает и был лучшим бомбардиром "Зенита" в прошлом сезоне, есть еще и Сергеев.
Он тоже обладает бомбардирскими талантами, и даже он не всегда играет. Шансы у него будут, но воспользуется ли он ими, это мы посмотрим», — сказал Кечинов «СЭ».