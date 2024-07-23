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    Деменко: Обладателем «Золотого мяча» должен быть Карвахаль

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    Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о том, кто может завоевать «Золотой мяч».

    Дани Карвахаль
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    Дани Карвахаль

    Обладатель приза определится 28 октября. Церемония состоится в Париже.

    «Как по мне, обладателем "Золотого мяча" должен быть Карвахаль. Я изначально говорил, если ЕВРО выиграет Испания, то приз должен достаться Даниэлю. Если бы Англия выиграла, то приз должен выиграть Беллингем.

    Родри здесь ни при чём. Всё‑таки он выиграл ЕВРО, тут вопросов нет. С "Манчестер Сити" он выиграл чемпионат Англии. Но если брать Карвахаля и Беллингема, то кто‑то из них: выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Кубок Испании. Для меня однозначно фаворитом на "Золотой мяч" является Карвахаль. Винисиус? Если бы он выиграл Кубок Америки, то он мог бы. Карвахаль заслуживает, но в итоге топ‑3 будет выглядеть так: Беллингем, Родри и Карвахаль», — приводит слова Деменко «Евро‑Футбол.Ру».

    Чемпионат Европы-2024 в Германии выиграла сборная Испании, которая в финале одолела Англию.

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