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    Иньеста: Перед Ямалем целый мир, и нелегко будет справляться со множеством вещей

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    Известный испанский футболист Андрес Иньеста высказался о Ламине Ямале.

    Андрес Иньеста
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    Андрес Иньеста

    «Учитывая его возраст и то, что это необычная ситуация для футбола, это удивляет. Но год, который он провел в "Барселоне", уже показал, что он отличается от других, и то, что он демонстрирует на Евро, также впечатляет.

    Можно только наслаждаться его игрой. Надеюсь, он сможет провести великолепный финал, потому что он ключевой игрок. У него вся жизнь впереди, чтобы продолжать расти, но на сегодняшний день я рад, что он показывает такой высокий уровень.

    Говорить, что молодые игроки не чувствуют давления — неправда, даже если мы можем сказать, что его нет, оно, конечно, есть. Оно чувствуется не только в футболе, но и в повседневной жизни каждого.

    Я думаю, что времена, к счастью, изменились, инструменты изменились, возможности для того, чтобы профессионалы и окружающая среда могли помочь тебе, потому что ты, возможно, из-за своей молодости не можешь их использовать, теперь доступны.

    Им нужно помогать на этом пути. Ламину 16 лет, и я не знаю, соответствует ли это старшей школе или чуть выше. Перед ним целый мир, и нелегко будет справляться со множеством вещей», — цитирует Иньесту Mundo Deportivo.

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