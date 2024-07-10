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    Орлов: Общался с Семаком, он сказал, что ему нужен такой нападающий, как Соболев

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    Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что «Зенит» хочет выкупить у «Спартака» нападающего Александра Соболева.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    Сообщалось, что «Зенит» заплатит за Соболева 12 миллионов евро.

    «Подпишет ли "Зенит" Соболева? Я могу сказать лишь одно. Разговаривал недавно с Сергеем Богданычем Семаком. Он мне сказал, что нуждается в силовом центральном нападающем. Такое его пожелание.

    Семак хочет видеть в команде нападающего такого плана, как Соболев. А что будет дальше... Поживем — увидим. Сегодня гендиректор "Спартака" Малышев заявил, что москвичи не получали предложения по Соболеву? Не знаю. Возможно, это такая тактика выбрана или еще что-то. Александр Иванович Медведев тоже порой отвечает в таком ключе.

    Я своего мнения о Соболеве не поменял. Ну не хватает ему техники, не самый высокий КПД! Тот же Дзюба прошел спартаковскую школу. Это потом чувствовалось. У Соболева такого багажа нет. И потом: если "Спартак" готов с ним расстаться, значит, он им не нужен? Значит, по каким-то параметрам он красно-белым не подходит...

    Семак имеет полное право формировать состав. Он шесть раз выигрывал чемпионат страны. И хочет видеть в составе силового центрфорварда, умеющего цепляться за мячи. Не обязательно Соболева. Но типаж вот такой. А дальше уже решают клубы. Я уже вам говорил, что Кордоба подошел бы "Зениту". Но его не отпустят, не продадут. Вы же видите, как он здорово играет на Кубке Америке! Два отдал, два забил.

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    • Сейчас взят курс на русификацию "Зенита". У Соболева российский паспорт. Могу только предположить, что не всем людям, переживающим за клуб, нравится определение "Зенит Рио-де-Жанейро". Вы видите, что клуб активно приглашает россиян.

    Но есть еще такое понятие, как пиар, имидж клуба. Как болельщики "Зенита" воспримут переход Соболева? Вопрос... Повторюсь: я своего мнения: об этом нападающем не поменял. Но последнее слово, безусловно, за Семаком», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    Transfermarkt оценивает стоимость Соболева в восемь миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в РПЛ 27 матчей, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.

    «Спартак» купил Соболева в 2020 году у «Крыльев Советов» за пять миллионов евро.

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