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    В «Ростове» отреагировали на слухи о возможном уходе Уткина

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    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал информацию о том, что летом команду может покинуть полузащитник Даниил Уткин.

    Даниил Уткин
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    Даниил Уткин

    Сообщалось, что агенты Уткина предложили игрока московскому «Локомотиву».

    Также отмечалось, что «Ростов» в связи с приходом Константина Кучаева и Родриго Саравии готов рассмотреть предложения по 24-летнему футболисту.

    «Никто к нам не обращался по Уткину. Ни с кем переговоры не ведем», — приводит слова Рыскина «Матч ТВ».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Уткина в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в российской Премьер-лиге 24 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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