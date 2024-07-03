В «Ростове» отреагировали на слухи о возможном уходе Уткина

Спортивный директор «Ростова»прокомментировал информацию о том, что летом команду может покинуть полузащитник

Сообщалось, что агенты Уткина предложили игрока московскому «Локомотиву».

Также отмечалось, что «Ростов» в связи с приходом Константина Кучаева и Родриго Саравии готов рассмотреть предложения по 24-летнему футболисту.

«Никто к нам не обращался по Уткину. Ни с кем переговоры не ведем», — приводит слова Рыскина «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость Уткина в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в российской Премьер-лиге 24 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.