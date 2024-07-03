Источник: Илич станет игроком «Зенита»

достиг договоренности о переходе полузащитника, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, футболист согласился на условия личного контракта с «Зенитом» и дал добро на переезд в Санкт-Петербург. В последние часы стороны достигли договорённостей по всем нюансам трансфера, сделка по переходу серба практически закрыта.

Илич провел три матча за сборную Сербии на Евро-2024. В его активе результативная передача в игре против Словении.

Transfermarkt оценивает стоимость Илича в 18 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в итальянской Серии А 31 матч, забил три гола и сделал две результативные передачи.