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    Гаджи Гаджиев: Такие, как Шунин, нам нужны

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    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное приобретение голкипера Антона Шунина.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Не знаю намерений и интересов самого Антона Шунина, а это самое главное. Мы же ищем сильного вратаря с опытом игры в Премьер-Лиге. Нам такой нужен. Этим вопросом занимается Шамиль Газизов и его помощники, конечно, согласовывая со мной.

    Думаю, он уже знает о Шунине. Антон — сильный и опытный голкипер. Наверняка спрос на него в РПЛ будет, и он сможет рассчитывать на переход в более именитые команды», — сказал Гаджиев «Чемпионату».

    У Антона Шунина заканчивается контракт с московским «Динамо» и клуб вряд ли его продлит.

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