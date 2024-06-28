Гаджи Гаджиев: Такие, как Шунин, нам нужны

Президент махачкалинского «Динамо»прокомментировал возможное приобретение голкипера

«Не знаю намерений и интересов самого Антона Шунина, а это самое главное. Мы же ищем сильного вратаря с опытом игры в Премьер-Лиге. Нам такой нужен. Этим вопросом занимается Шамиль Газизов и его помощники, конечно, согласовывая со мной.

Думаю, он уже знает о Шунине. Антон — сильный и опытный голкипер. Наверняка спрос на него в РПЛ будет, и он сможет рассчитывать на переход в более именитые команды», — сказал Гаджиев «Чемпионату».

У Антона Шунина заканчивается контракт с московским «Динамо» и клуб вряд ли его продлит.