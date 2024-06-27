Руни: Беллингем выглядит разочарованным на поле

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни высказал мнение об игре Джуда Беллингема на Евро-2024.

«Последние матчи группового этапа ему не удались. Он выглядит разочарованным на поле. Я был в похожей ситуации. В последней игре в группе он вскидывал руки вверх.

Он вроде как лицо Англии, но я не слышал от него ни слова. Почему так? Один из самых популярных игроков сборной должен комментировать игру команды. Это говорит, что он не в своей тарелке. Он выкладывается на 100%. Но если его агрессия перельется через край — он может схватить глупое удаление», — сказал Руни в подкасте Football Dail.

Англия вышла в 1/8 финала Евро с первого места в группе С и встретится в плей-офф со Словакией. Игра пройдет 30 июня в 19:00 по московскому времени.