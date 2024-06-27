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    Руни: Беллингем выглядит разочарованным на поле

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    Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни высказал мнение об игре Джуда Беллингема на Евро-2024.

    Уэйн Руни
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    Уэйн Руни

    «Последние матчи группового этапа ему не удались. Он выглядит разочарованным на поле. Я был в похожей ситуации. В последней игре в группе он вскидывал руки вверх.

    Он вроде как лицо Англии, но я не слышал от него ни слова. Почему так? Один из самых популярных игроков сборной должен комментировать игру команды. Это говорит, что он не в своей тарелке. Он выкладывается на 100%. Но если его агрессия перельется через край — он может схватить глупое удаление», — сказал Руни в подкасте Football Dail.

    Англия вышла в 1/8 финала Евро с первого места в группе С и встретится в плей-офф со Словакией. Игра пройдет 30 июня в 19:00 по московскому времени.

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