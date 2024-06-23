Орлов: Немножко наособицу Хвича играет, партнеры его не до конца понимают

Известный журналист и телекомментаторвысказался об игрена Евро-2024.

«Грузины — молодцы, борются. Нет у них пока должного взаимопонимания с Кварацхелией. Немножко наособицу Хвича играет. И партнёры его не до конца понимают, и он их — тоже. Не всегда всё у них ладится. В отдельных эпизодах грузины просто великолепны, но нет ещё команды. Опыта нет — это же первый Евро для них.

Хвича-то берёт игру на себя. Был момент — троих прошёл, а на четвёртом споткнулся. Всё-таки лучше с партнёрами обыгрываться, искать взаимодействие с партнёрами. Хвича берёт мяч, а другие игроки просто стоят и смотрят, что он будет делать. А они должны подстраиваться под лидера. Это с опытом придёт. Но уже сейчас любой матч грузин интересно смотреть. Они техничные», — цитирует Орлова «Чемпионат».

После ничейного результата в матче с Чехией (1:1) Грузия занимает последнее 4-е место в своей группе с 1-м очком в активе. В следующем матче сборная сыграет против Португалии 26-го июня.