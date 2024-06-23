ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуДневник Евро-2024. Популярный Роналду, спаситель Мамардашвили и неудачник Лукаку
    Все новости спорта

    Орлов: Немножко наособицу Хвича играет, партнеры его не до конца понимают

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Грузии
    Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов высказался об игре Хвичи Кварацхелии на Евро-2024.

    Геннадий Орлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Геннадий Орлов

    «Грузины — молодцы, борются. Нет у них пока должного взаимопонимания с Кварацхелией. Немножко наособицу Хвича играет. И партнёры его не до конца понимают, и он их — тоже. Не всегда всё у них ладится. В отдельных эпизодах грузины просто великолепны, но нет ещё команды. Опыта нет — это же первый Евро для них.

    Хвича-то берёт игру на себя. Был момент — троих прошёл, а на четвёртом споткнулся. Всё-таки лучше с партнёрами обыгрываться, искать взаимодействие с партнёрами. Хвича берёт мяч, а другие игроки просто стоят и смотрят, что он будет делать. А они должны подстраиваться под лидера. Это с опытом придёт. Но уже сейчас любой матч грузин интересно смотреть. Они техничные», — цитирует Орлова «Чемпионат».

    После ничейного результата в матче с Чехией (1:1) Грузия занимает последнее 4-е место в своей группе с 1-м очком в активе. В следующем матче сборная сыграет против Португалии 26-го июня.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли швейцарцы противостоять Германии?
  • Швейцария — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Поединок принесет верховой исход
  • Шотландия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Вернется ли «Эспаньол» в Примеру?
  • «Эспаньол» — «Овьедо». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.63
  • Экспресс дня 23 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Швейцария — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шотландия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эспаньол — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Хорватия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Албания — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Стирнс — Путинцева
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Андрееску — Блинкова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры