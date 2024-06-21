Ребров: Евро — высший уровень

Главный тренер сборной Украиныв преддверии матча против Словакии во втором туре Евро-2024 высказался, что он ждет от этой встречи.

«Я всегда считал Словакию сильной командой. У неё есть игроки, представляющие хорошие клубы. Когда я проанализировал их, то увидел, что они очень дисциплинированы. Они великолепно выиграли у Бельгии. Мы очень уважаем их.

Этот Евро — высший уровень. Для некоторых игроков это первый чемпионат Европы и для них это большая ответственность. Нам нужно уважать и поддерживать команду. Будут ошибки — это неизбежно. Мы должны забыть игру с Румынией и выйти на поле на новом уровне, показав, какие уроки мы извлекли», — цитирует Реброва официальный сайт УЕФА.

Игра пройдет 21 июня, в 16:00 (мск).