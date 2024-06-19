Лунев о переходе в «Динамо»: Счастлив, что буду играть в клубе великого Яшина

Вратарьпрокомментировал свой переход в

Лунев подписал с «Динамо» контракт до июня 2026 года.

«Очень счастлив, что буду играть в легендарном клубе легендарного вратаря. Эмоции самые положительные.

Все прекрасно знают, что это клуб великого Льва Яшина — легенды мирового футбола. И, безусловно, степень ответственности здесь выше, чем в других командах. Нужно выходить на поле, проявлять свои лучшие качества, дальше развиваться, давать результат и радовать болельщиков своей игрой.

Впечатления от базы в Новогорске? Я уже был на ней два раза со сборной, но тогда был только в раздевалке, тренажерном зале и на футбольном поле. Вчера увидел уже побольше. База просто сумасшедшая, великолепные условия.

Могу только выразить уважение тем, кто так заботится о футболистах и создает им такие качественные условия для работы», — приводит слова Лунева пресс-служба московского клуба.

В прошлом сезоне Лунев выступал за азербайджанский «Карабах».