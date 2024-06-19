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    Лунев о переходе в «Динамо»: Счастлив, что буду играть в клубе великого Яшина

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    Вратарь Андрей Лунев прокомментировал свой переход в «Динамо».

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    Лунев подписал с «Динамо» контракт до июня 2026 года.

    «Очень счастлив, что буду играть в легендарном клубе легендарного вратаря. Эмоции самые положительные.

    Все прекрасно знают, что это клуб великого Льва Яшина — легенды мирового футбола. И, безусловно, степень ответственности здесь выше, чем в других командах. Нужно выходить на поле, проявлять свои лучшие качества, дальше развиваться, давать результат и радовать болельщиков своей игрой.

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    • Впечатления от базы в Новогорске? Я уже был на ней два раза со сборной, но тогда был только в раздевалке, тренажерном зале и на футбольном поле. Вчера увидел уже побольше. База просто сумасшедшая, великолепные условия.

    Могу только выразить уважение тем, кто так заботится о футболистах и создает им такие качественные условия для работы», — приводит слова Лунева пресс-служба московского клуба.

    В прошлом сезоне Лунев выступал за азербайджанский «Карабах».

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