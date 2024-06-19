«Краснодар-2» назвал имя нового главного тренера

Новым главным тренером «Краснодара-2» стал Илья Валиев, сообщила пресс-служба «быков».

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Илья Валиев Фото: fckrasnodar.ru

«В ноябре 2020-го Илья Валиев начал работу в базовой школе Академии ФК "Краснодар". Под его руководством чёрно-зелёные 2011 г. р. впервые стали победителями Кубка Колыванова.

В июне 2023-го Илья Нугзарович возглавил "Краснодар" U18, с которым до последнего тура претендовал на награды первенства.

С декабря того же года руководил молодёжкой "быков" и перед началом второй части сезона-2024 находился с командой на третьей строчке МФЛ.

Желаем Илье Нугзаровичу успехов во главе "Краснодара-2" в новом сезоне», — написано в заявлении клуба.

Валиев сменил на этом посту и. о. главного тренера Олега Веретенникова, под руководством которого «Краснодар-2» стал лишь седьмым в таблице группы «Золото» дивизиона «А» Второй лиги.