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    «Краснодар-2» назвал имя нового главного тренера

    Футбол Футбол России Краснодар-2
    Новым главным тренером «Краснодара-2» стал Илья Валиев, сообщила пресс-служба «быков».

    Илья Валиев
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    Илья Валиев

    «В ноябре 2020-го Илья Валиев начал работу в базовой школе Академии ФК "Краснодар". Под его руководством чёрно-зелёные 2011 г. р. впервые стали победителями Кубка Колыванова.

    В июне 2023-го Илья Нугзарович возглавил "Краснодар" U18, с которым до последнего тура претендовал на награды первенства.

    С декабря того же года руководил молодёжкой "быков" и перед началом второй части сезона-2024 находился с командой на третьей строчке МФЛ.

    Желаем Илье Нугзаровичу успехов во главе "Краснодара-2" в новом сезоне», — написано в заявлении клуба.

    Валиев сменил на этом посту и. о. главного тренера Олега Веретенникова, под руководством которого «Краснодар-2» стал лишь седьмым в таблице группы «Золото» дивизиона «А» Второй лиги.

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