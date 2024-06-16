ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    сборная ИспанииКороче, Евро. 15-16 июня
  • 23:55
    • Италия победила Албанию с минимальным преимуществом
  • 22:27
    • Игрок сборной Албании Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро
    Все новости спорта

    Кевин Де Брёйне: Надеюсь, матч со Словакией станет хорошим стартом для Бельгии

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Сборная Бельгии Евро-2024
    Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне ответил на вопрос о шансах его национальной команды на победу на Евро-2024.

    Кевин Де Брёйне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Де Брёйне

    «На бумаге некоторые команды считаются большими фаворитами, чем мы. Но весь секрет в том, чтобы набрать форму по ходу турнира, а когда ты набрал обороты, произойти может всё что угодно. Надеюсь, мы сможем продолжать играть так же, как во время подготовки к Евро.

    Хороший старт важен всегда. Победа в первом матче — это отлично, но мы также выиграли первый матч на чемпионате мира — 2022 и всё равно не вышли из группы. Постараемся как можно лучше провести подготовку в ближайшие дни и быть готовыми как психологически, так и физически. Надеюсь, матч со Словакией станет для нас хорошим стартом», — приводит слова Де Брёйне официальный сайт УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Сборная Бельгии сыграет в одной группе с Украиной, Словакией и Румынией. Первый матч состоится 17 июня. В нём бельгийская национальная команда встретится со Словакией. 22 июня сборная Бельгии сыграет с Румынией, а 26 июня — с Украиной.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Англия переиграть Сербию?
  • Сербия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.48
    •
  • Кто выиграет в матче Польша — Нидерланды?
  • Польша — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • Датчане начнут Евро-2024 с победы
  • Словения — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 16 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Польша — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Словения — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Румыния — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Локомотив Ташкент — Динамо Самарканд
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Олимпик — АГМК
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Румыния — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Костюк — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры