2-й таймИталия — АлбанияОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИталииИталия — Албания. Онлайн
  • 22:27
    • Игрок сборной Албании Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро
  • 20:56
    • Испания разбила Хорватию в матче Евро-2024
  • 19:10
    • Ямаль — самый молодой игрок в истории Евро
  • 17:55
    • Швейцария победила Венгрию
  • 17:20
    • Нигматуллин перешел в «Рубин»
    Все новости спорта

    Ямаль: Я в восторге от своего дебюта на Евро

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Хорватии Сборная Испании Футбол Испании
    Вингер сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал победу над Хорватией (3:0) в 1-м туре Евро-2024.

    Ламин Ямаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ламин Ямаль

    «Я в восторге от победы и моего дебюта на Евро! Мы уже думаем о следующем матче. В сборной я играю на команду — так, как скажет тренер. Могу быть на фланге или в центре, могу атаковать, создавать моменты или отрабатывать в обороне. У нас эффективная, трудолюбивая команда, и месяцы напряженной работы сегодня принесли свои плоды.

    Тренер считает, что я и Нико Уимльямс хорошо проявляем себя в обыгрыше, поэтому он хочет, чтобы мы подходили к подающему угловой, когда зарабатываем его. Когда я увидел, что Дани Карвахаль побежал на ближнюю штангу, то подал на него, и он прекрасно завершил атаку.

    Мы семья и мы уверены в своих силах. Начать турнир с подобной победы над таким соперником — очень важно для команды. Но мы уже сконцентрированы на следующей игре против Италии», — цитирует Ямаля пресс-служба УЕФА.

    Испания набрала 3 очка и возглавила группу В. У Хорватии нет баллов и последняя строчка.

    В следующем туре Хорватия 20 июня сыграет против Испании, а Хорватия 19 числа сразится с Албанией.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Албания создаст проблем Италии
  • Италия — Албания. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Пантерз» покончат с «Ойлерз» в матче №4
  • «Эдмонтон» — «Флорида». Прогноз и ставки
  • 2.58
    •
  • Сможет ли Англия переиграть Сербию?
  • Сербия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 16 июня
  • Завтра в 22:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Польша — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Словения — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Де Минор — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Крузейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Овьедо — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Панама — Парагвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры