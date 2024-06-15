Ямаль: Я в восторге от своего дебюта на Евро

Вингер сборной Испаниипрокомментировал победу над Хорватией (3:0) в 1-м туре Евро-2024.

«Я в восторге от победы и моего дебюта на Евро! Мы уже думаем о следующем матче. В сборной я играю на команду — так, как скажет тренер. Могу быть на фланге или в центре, могу атаковать, создавать моменты или отрабатывать в обороне. У нас эффективная, трудолюбивая команда, и месяцы напряженной работы сегодня принесли свои плоды.

Тренер считает, что я и Нико Уимльямс хорошо проявляем себя в обыгрыше, поэтому он хочет, чтобы мы подходили к подающему угловой, когда зарабатываем его. Когда я увидел, что Дани Карвахаль побежал на ближнюю штангу, то подал на него, и он прекрасно завершил атаку.

Мы семья и мы уверены в своих силах. Начать турнир с подобной победы над таким соперником — очень важно для команды. Но мы уже сконцентрированы на следующей игре против Италии», — цитирует Ямаля пресс-служба УЕФА.

Испания набрала 3 очка и возглавила группу В. У Хорватии нет баллов и последняя строчка.

В следующем туре Хорватия 20 июня сыграет против Испании, а Хорватия 19 числа сразится с Албанией.