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    Дешам — о матче с Австрией: Нельзя думать, что победа у нас в кармане

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил уровень национальной команды Австрии перед очной встречей.

    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам

    Французская и австрийская сборные 17 июня в Дюссельдорфе проведут матч в рамках группового турнира Евро-2024.

    «Австрия — недооцененная команда. За последние несколько лет они очень выросли. Мы играли с ними в Лиге наций и увидели, насколько качественной является эта сборная. Она очень талантливая и находится в постоянном развитии.

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    Нам понадобятся все наши силы, а также правильный настрой. Нельзя думать, что победа у нас в кармане, потому что мы сборная Франции», — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.

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