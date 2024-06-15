Дешам — о матче с Австрией: Нельзя думать, что победа у нас в кармане

Главный тренер сборной Францииоценил уровень национальной команды Австрии перед очной встречей.

Французская и австрийская сборные 17 июня в Дюссельдорфе проведут матч в рамках группового турнира Евро-2024.

«Австрия — недооцененная команда. За последние несколько лет они очень выросли. Мы играли с ними в Лиге наций и увидели, насколько качественной является эта сборная. Она очень талантливая и находится в постоянном развитии.

Календарь и таблица Евро-2024

Нам понадобятся все наши силы, а также правильный настрой. Нельзя думать, что победа у нас в кармане, потому что мы сборная Франции», — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.